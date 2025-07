Meteo, tempesta Ulla: mareggiata di 100 cm nel Golfo di Finlandia, evento raro ogni 40 anni

MeteoWeb

Il luglio 2025 resterà nella memoria collettiva delle comunità costiere del Golfo di Finlandia come uno dei mesi più eccezionali e preoccupanti mai registrati. La tempesta Ulla ha colpito con forza, generando un innalzamento del livello del mare di +100 cm a Hamina e +67 cm a Helsinki. Questi valori sono considerati eccezionali, soprattutto per il periodo estivo, e testimoniano la potenza e la rarità di questo evento.

Nel corso di 124 anni, solo due eventi simili si erano verificati: uno nel 1920 e un altro nel 2007. In media, episodi di questa intensità si presentano circa una volta ogni 40 anni, rendendo la tempesta Ulla ancora più straordinaria.

Il livello del mare nel Golfo di Finlandia è solitamente regolato da fattori come il rimbalzo post-glaciale e l’espansione termica degli oceani. Tuttavia, eventi estremi in estate sono una rarità. Le acque, con temperature medie di 13-14 °C a Hamina e 12-13 °C a Helsinki, non favoriscono solitamente rapide variazioni di livello. Ma Ulla ha portato venti fortissimi, basse pressioni e onde imponenti che hanno spinto le acque verso le coste.

Le conseguenze sono state immediate e pesanti: allagamenti diffusi, danni a moli e infrastrutture portuali, chiusure di strade costiere e interruzioni nei servizi marittimi. A Hamina, dove si è verificato l’innalzamento massimo, la popolazione ha osservato attonita un mare che sembrava “invadere” la città. A Helsinki, le autorità hanno messo in atto piani di emergenza per limitare i danni e garantire la sicurezza pubblica.

La tempesta Ulla va letta anche in un contesto più ampio di cambiamento climatico. Il verificarsi di eventi estremi, anche in stagioni in cui erano considerati improbabili, dimostra come il sistema climatico stia diventando sempre più instabile. Gli esperti sottolineano che episodi così rari potrebbero diventare meno eccezionali in futuro, complice il continuo riscaldamento globale e l’aumento delle temperature medie delle acque.

Un altro dato allarmante è la vulnerabilità delle coste baltiche, che fino a pochi anni fa si ritenevano relativamente al sicuro grazie al rimbalzo post-glaciale. Oggi, questa sicurezza sembra essere messa in discussione, richiedendo un ripensamento delle strategie di difesa e delle infrastrutture di protezione costiera.

La tabella storica conferma la rarità di questi fenomeni: