Meteo, violente tempeste in Francia: grandine, vento e allagamenti al Nord. Allerta fino a domani

MeteoWeb

Un nuovo peggioramento del tempo sta colpendo duramente la Francia in queste ore, con una serie di temporali intensi che interessano gran parte del territorio nazionale. Dopo una prima parte di giornata caratterizzata da instabilità sparsa, il maltempo si è intensificato nel pomeriggio, dando origine a fenomeni anche violenti tra il Nord e il Centro del Paese.

Le aree più colpite risultano essere la Normandia, l’Île-de-France, il Centro-Valle della Loira, il Limosino e il Périgord, dove si registrano forti rovesci, grandinate e raffiche di vento fino a 70 km/h. In alcune zone, le piogge cumulate hanno superato i 30-50 mm nel giro di poche ore, con rischio di allagamenti localizzati.

Ulteriori celle temporalesche si stanno sviluppando dal nord dei Midi-Pirenei verso il sud dell’Alvernia, coinvolgendo anche la regione Rodano-Alpi, i Pirenei orientali e il Lauragais, spingendosi fino alla costa della Linguadoca. Si tratta di un fronte instabile particolarmente attivo, alimentato da aria calda e umida, che sta creando le condizioni per fenomeni convettivi severi.

Unica eccezione è la Corsica, dove il sole ha dominato per gran parte della giornata, così come alcune zone della Bretagna, del Poitou-Charentes e dell’Aquitania meridionale.

Con l’arrivo della sera, l’instabilità si concentrerà tra Normandia e Alpi settentrionali, con temporali in esaurimento e l’attivazione di venti di tramontana fino a 60-70 km/h sulle coste esposte. Le temperature resteranno fresche nella metà occidentale (tra 20 e 25°C) e più elevate a Est, con 24-28°C, fino a 34°C tra il Varo e la Corsica.

Giovedì 24 luglio: nuovi temporali al Nord, migliora a Ovest

Domani, l’instabilità proseguirà soprattutto al Nord. Dall’alba, temporali diffusi interesseranno Alsazia settentrionale, Ardenne, Champagne, Île-de-France e Centro-Valle della Loira. In queste aree, i fenomeni potrebbero persistere fino al tardo pomeriggio, con piogge abbondanti e possibili fenomeni grandinigeni.

Sul resto del Paese il cielo si presenterà variabile, con alternanza di schiarite e rovesci sparsi. La fascia mediterranea godrà di un ottimo soleggiamento, disturbato solo da velature pomeridiane. In Corsica, però, è atteso un peggioramento a partire dal mezzogiorno.

Nel tardo pomeriggio è atteso un miglioramento a Ovest, con precipitazioni più deboli e ampie schiarite.

Allerta meteo attiva: rischio idrogeologico e attenzione agli spostamenti

Il contesto resta marcatamente instabile e non si escludono ulteriori allerte da parte di Météo-France, in particolare per le aree colpite da celle autorigeneranti. Le autorità raccomandano la massima prudenza nei pressi di corsi d’acqua e nelle zone urbane soggette a allagamenti improvvisi.