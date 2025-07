Meteo, temporali estremi ed oltre 100.000 fulmini in 48 ore: il ruolo del caldo persistente

MeteoWeb

Luglio 2025 sta consegnando all’Italia un’estate dai contorni sempre più estremi e imprevedibili. Mentre da un lato si registrano temperature record e giornate roventi, dall’altro il Paese è costretto a fronteggiare fenomeni violenti e distruttivi, frutto di un’atmosfera ormai carica di energia. Negli ultimi giorni, il nostro territorio è stato teatro di una serie di eventi meteorologici estremi che non hanno precedenti per intensità e diffusione. Il dato che ha colpito di più? Oltre 100.000 fulmini in appena 48 ore.

Un numero impressionante che descrive perfettamente la potenza di questa nuova fase convettiva. Le regioni più colpite sono state quelle del Nord, con epicentri in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria.

A questi numeri impressionanti si sono aggiunte grandinate diffuse, che hanno distrutto coltivazioni, danneggiato automobili e messo in ginocchio molte attività agricole. I chicchi, spesso di dimensioni eccezionali, hanno trasformato paesaggi estivi in scenari quasi invernali, lasciando dietro di sé danni ingenti.

I veri protagonisti, però, sono stati i cosiddetti mostri temporaleschi, ovvero le supercelle. Questi sistemi temporaleschi potenti si sono formati grazie all’energia accumulata nell’atmosfera per via delle temperature elevate. Tra gli eventi più pericolosi si segnalano i downburst, violente raffiche di vento orizzontali che in alcune zone hanno superato i 130 km/h. Queste raffiche possono radere al suolo foreste, scoperchiare tetti e distruggere interi appezzamenti agricoli.

Ma cosa sono esattamente i downburst? A differenza delle trombe d’aria, non sono vorticosi, ma lineari. Si formano quando una massa d’aria fredda scende velocemente dalle nuvole verso il suolo e, una volta toccato terra, si espande orizzontalmente con violenza. Il risultato? Danni su aree molto più ampie rispetto a un tornado, accompagnati spesso da grandinate e piogge torrenziali.

Alla base di tutto questo c’è il caldo anomalo e persistente. Il Mediterraneo ha raggiunto temperature fino a 7 °C oltre le medie storiche, trasformandosi in un’enorme caldaia pronta a fornire energia ai temporali. Questo surplus di calore favorisce lo sviluppo di nubi convettive, simili a quelle tipiche dei tropici, portando rovesci improvvisi e violenti.

Il risultato? Un’Italia spaccata tra ondate di calore e violente crisi temporalesche, spesso nello stesso giorno e nella stessa regione. Si passa da pomeriggi afosi e quasi insopportabili a serate di pioggia battente e grandine.

I danni parlano da soli: vigneti devastati in Veneto, auto distrutte in Lombardia, blackout in Friuli Venezia Giulia, alberi sradicati e strade bloccate. Un bilancio pesantissimo, che va ben oltre la dimensione materiale e tocca anche quella psicologica.

Questa alternanza estrema tra caldo africano e temporali tropicali non è più un’eccezione, ma una nuova realtà climatica che richiede un adattamento rapido.

