Meteo Trentino: calo delle temperature e instabilità nel weekend

“Nel fine settimana, l’instabilità aumenterà ulteriormente, le piogge diverranno più frequenti e a tratti diffuse specie domenica. Le temperature scenderanno progressivamente, tanto che i primi giorni della prossima settimana potrebbe ricomparire la neve oltre i 2.600 metri circa, mentre le temperature nelle valli più basse sono previste intorno ai +15°C di minima e +25°C di massima”. Lo comunica Meteotrentino, sottolineando che “gli ultimi 3 giorni di giugno sono stati caratterizzati da temperature massime molto elevate a causa della presenza di un solido campo di alta pressione. Da inizio luglio l’afflusso di aria un po’ meno calda e il calo della pressione hanno determinato maggior variabilità con formazione di temporali sparsi, localmente intensi, ed un calo delle temperature, che sono tuttavia rimaste su valori prettamente estivi”.

