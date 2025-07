Meteo, ultime ore di caldo all’estremo Sud: Siracusa vola a +41°C mentre Trieste è ferma a +23°C!

MeteoWeb

Non capita tutti i giorni di avere sbalzi termici di venti gradi centigradi tra Nord e Sud Italia, ebbene è ciò che accade in queste ore con +41°C a Siracusa mentre Trieste non supera i +23°C in pieno giorno. Il clima è molto fresco in tutto il Nord e su gran parte del Centro. Persiste il caldo soltanto all’estremo Sud, con +35°C anche a Bari ma sono solo le ultime ore perchè questa sera le temperature crolleranno anche al meridione per l’arrivo del fronte freddo con imponente maestrale.

Intanto nel cuore del Nord si stanno formando nuovi forti temporali. Colpita ancora una volta la zona di Milano e Lodi dove la temperatura è scesa a +19°C in pieno giorno, attenzione anche in Emilia con un forte temporale a Reggio dove abbiamo addirittura +18°C in pieno giorno!

