Meteo Umbria, poca pioggia a giugno: niente fioritura a Castelluccio di Norcia

MeteoWeb

La fioritura di Castelluccio di Norcia, in Umbria, non ha offerto lo spettacolo abituale quest’anno, a causa della prolungata siccità che ha colpito l’altopiano dei Sibillini, in particolare nel mese di giugno. A confermarlo all’ANSA sono alcuni agricoltori e coltivatori della lenticchia, tra cui Gianni Coccia, assessore comunale, oltre che animatore del borgo, e Diego Pignatelli, da anni impegnato nella semina sul Pian Grande. “Dal primo al 20 giugno praticamente non è mai piovuto, nonostante ci troviamo nel cuore dei Monti Sibillini, a quasi 1.500 metri di quota”, spiegano gli agricoltori.

“La mancanza di precipitazioni ha compromesso sia la crescita delle specie spontanee sia quella dei fiori della lenticchia, facendo venire meno il colpo d’occhio della celebre fioritura, che richiama ogni estate migliaia di turisti e appassionati”. Secondo gli operatori agricoli della zona, quindi, le condizioni meteorologiche eccezionalmente secche hanno reso la fioritura 2025 meno colorata e meno spettacolare.

