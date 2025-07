Meteo USA: ieri +38°C nel New Jersey, oggi il crollo termico fino a 15°C

MeteoWeb

Il mese di luglio 2025 negli Stati Uniti si è chiuso con una giornata rovente e umida sulla East Coast, subito seguita da una svolta meteo significativa. Mercoledì 30 luglio le pianure orientali, in particolare il New Jersey, hanno affrontato temperature massime tra 37 e 38°C, valori che hanno reso l’aria irrespirabile.

Caldo estremo e umidità soffocante sulla costa orientale

I dati del New Jersey Weather and Climate Network confermano picchi di 37-38°C in città come Howell, Hamilton, Toms River, Haworth e Little Egg Harbor. La combinazione tra caldo intenso e umidità elevata ha creato una vera “sauna” estiva, con avvisi sanitari e raccomandazioni per la popolazione più vulnerabile.

Nord-Ovest USA e Canada: un’ondata più moderata

Nelle stesse ore, anche il Nord-Ovest del continente (Stati Uniti nordoccidentali e Canada) ha vissuto una fase calda, con temperature fino a 32°C segnalate dalle autorità canadesi nelle province delle praterie e nelle zone marittime. Questo episodio, meno estremo ma significativo, rientra nella lunga azione della cupola di calore (heat dome) che ha dominato gran parte di luglio.

31 luglio: l’arrivo del fronte freddo porta sollievo

Dopo circa due settimane di caldo estremo, oggi 31 luglio un fronte freddo ha investito la costa orientale determinando un calo delle temperature di 5-10°C e un netto miglioramento della qualità dell’aria. A Boston, che solo due giorni prima sfiorava i 38°C, le massime non hanno superato i 21°C. Situazione simile per molte città del Midwest e della East Coast.

Estate 2025: caldo record e cambiamenti climatici

I meteorologi statunitensi sottolineano che luglio 2025 sarà ricordato come uno dei più estremi degli ultimi decenni, con una lunga ondata di calore e umidità interrotta da un break improvviso.

Questo tipo di pattern, caratterizzato da fasi roventi e rapide incursioni fresche, è sempre più frequente in un contesto di cambiamento climatico globale.