Meteo, vasta depressione Nord Atlantica in azione: violenti temporali al Nord, richiamo caldo al Centro/Sud

Un nuovo impulso instabile ha raggiunto l’Italia settentrionale, determinando un sensibile peggioramento delle condizioni meteo su diverse aree del Nord. Alla base di questo cambiamento, troviamo una vasta circolazione depressionaria posizionata sull’Europa nordoccidentale, che continua a inviare impulsi perturbati verso il nostro Paese, influenzando in modo diretto soprattutto le regioni settentrionali.

Nel corso delle ultime ore, il sistema frontale associato alla depressione ha attraversato il Nordovest italiano, portando con sé rovesci e temporali localmente intensi. I contrasti termici generati dall’arrivo di aria più fredda in quota a contatto con l’aria molto calda e umida presente nei bassi strati hanno favorito lo sviluppo di celle temporalesche a tratti violente, in particolare sulla pianura Padana occidentale.

Lombardia e Triveneto: mattinata a rischio grandine e raffiche di vento

La perturbazione si sta rapidamente spostando verso Est. Nel corso della giornata odierna sono previste precipitazioni intense tra la Lombardia centro-settentrionale e i rilievi alpini e prealpini. I modelli previsionali evidenziano la possibilità di colpi di vento, nubifragi localizzati e grandinate in particolare sulle alte pianure e aree collinari. Il rischio idrogeologico, seppur contenuto, non è da escludere in caso di temporali autorigeneranti.

Entro il primo pomeriggio, il fronte perturbato investirà anche il Triveneto, con fenomeni di particolare intensità attesi su Trentino-Alto Adige, medio-alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le aree montane e pedemontane saranno le più esposte, ma non si escludono sconfinamenti verso le pianure orientali. In serata, la perturbazione si allontanerà verso i Balcani, lasciando alle sue spalle un residuo di instabilità soprattutto sui rilievi alpini centro-occidentali.

Emilia e Toscana: instabilità marginale ma da monitorare

La coda del fronte potrebbe spingersi più a sud, coinvolgendo localmente alcune aree dell’Emilia occidentale, le basse pianure della Lombardia e l’<strong’angolo nordoccidentale della Toscana. Anche qui non si esclude il transito di brevi rovesci o temporali di moderata intensità, in particolare durante il pomeriggio, nelle ore di massima energia convettiva.

Centro-Sud e Isole: stabilità atmosferica e caldo in aumento

Nel frattempo, il Centro-Sud vive una realtà completamente diversa. L’azione della depressione nordatlantica ha favorito la risalita di correnti calde e stabili dal Nord Africa, che stanno rafforzando una cupola anticiclonica sull’Italia centro-meridionale. Il risultato è un contesto di tempo stabile e soleggiato su gran parte delle regioni centro-meridionali, con solo qualche nube di passaggio sulla Sardegna e lungo le coste tirreniche.

Le temperature sono in netta ascesa, e le proiezioni indicano un possibile ulteriore rafforzamento del caldo nei prossimi giorni, con picchi oltre i 37-40°C previsti tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia interna.

Conclusioni: l’estate 2025 continua a mostrare un volto dinamico e per certi versi insidioso. Mentre il Centro-Sud si prepara a fronteggiare giorni di caldo intenso, il Nord deve ancora fare i conti con l’instabilità e il rischio di fenomeni meteo severi.

