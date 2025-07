Meteo, venti e orografia: come i rilievi generano zone di calma e nubi convettive. Il caso di Creta

MeteoWeb

Il territorio non è un semplice sfondo su cui si sviluppano i fenomeni atmosferici: le montagne e la conformazione del suolo sono in grado di modificare direzione, intensità e distribuzione dei venti. Un esempio lampante si può osservare sull’isola di Creta, dove le mappe delle raffiche mostrano chiaramente un indebolimento del vento

in corrispondenza dell’isola e nella zona sottovento. Quando una massa d’aria incontra una catena montuosa, il flusso viene ostacolato. L’aria deve aggirare o superare l’ostacolo, perdendo energia e riducendo la propria velocità. Sull’isola di Creta il terreno montuoso frena il vento, che si presenta più debole proprio sulla superficie e nella zona immediatamente successiva.

Correnti ascensionali: come nascono e che effetti hanno

Le montagne non si limitano a frenare il vento: il riscaldamento solare dei versanti genera correnti ascensionali, colonne di aria calda che salgono verso l’alto. Quando questa aria incontra strati più freddi in quota, si raffredda e condensa formando nuvole cumuliformi, rovesci o temporali. Un meccanismo che aumenta l’instabilità soprattutto nelle ore più calde.

Esempi nel Mediterraneo e oltre

Quello che accade a Creta è solo uno dei tanti esempi. Le catene montuose del Mediterraneo come l’Atlante, i monti della Grecia o l’Altopiano etiopico influenzano i venti e creano zone in cui si formano fenomeni locali di instabilità, importanti per il clima e la meteorologia regionale.

Perché la conoscenza del terreno è cruciale nelle previsioni meteo

L’orografia modifica la distribuzione dei venti e può essere determinante nelle previsioni: un territorio montuoso cambia radicalmente il tempo al suolo rispetto ai modelli teorici. Sapere come le montagne interagiscono con i venti è quindi indispensabile per capire dove e quando si possono generare raffiche intense o temporali improvvisi.

L’esempio di Creta dimostra ancora una volta che il meteo è profondamente influenzato non solo dall’atmosfera, ma anche dalla morfologia del territorio su cui agisce.