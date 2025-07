Meteo Weekend: violenti temporali al Nord Italia, temporanea impennata termica prefrontale al Centro/Sud

MeteoWeb

Il meteo sull’Italia si prepara a vivere una fase di transizione che potrebbe segnare una svolta significativa dopo giorni dominati dall’anticiclone africano. Una perturbazione atlantica è infatti in arrivo sul continente europeo e gradualmente riuscirà a scardinare la stabilità imposta dall’alta pressione subtropicale. Un cambiamento che avverrà in modo graduale ma deciso, pronto a rimettere in discussione l’assetto atmosferico di questo inizio luglio.

Il primo segnale di rottura sarà percepibile già nella giornata di sabato, quando l’instabilità comincerà a farsi strada al Nord. Le Alpi e le pianure del Nord-Ovest saranno le prime aree a sperimentare rovesci e temporali, seppur in maniera localizzata. Si tratterà di fenomeni a tratti intensi, ma in attenuazione nel corso della giornata. Questo sarà solo un assaggio di ciò che ci attende: la vera svolta è prevista per domenica.

La giornata di domenica 6 luglio si preannuncia infatti ben più movimentata. Il cedimento progressivo del bordo settentrionale dell’anticiclone africano consentirà al fronte instabile di penetrare con maggiore forza, determinando un peggioramento marcato sulle regioni settentrionali. A partire dal pomeriggio, saranno possibili forti temporali diffusi, accompagnati da grandinate e violenti colpi di vento.

Questi fenomeni non saranno solo spettacolari, ma anche potenzialmente pericolosi. Le grandinate potranno arrecare danni a colture, automobili e infrastrutture, mentre le raffiche di vento potranno causare problemi alla viabilità e agli eventi all’aperto. Il calo delle temperature sarà evidente: i valori massimi potranno scendere al di sotto delle medie stagionali, offrendo un temporaneo sollievo dal caldo opprimente che ha caratterizzato le ultime settimane.

In netto contrasto, il Centro e il Sud Italia continueranno a rimanere sotto il dominio della stabilità atmosferica. Qui, il caldo continuerà a far sentire tutta la sua forza, con temperature che non solo resteranno elevate, ma potranno addirittura salire ulteriormente. In particolare, lungo il medio e basso versante adriatico, i termometri potranno spingersi fino a 38-40°C.

Questo aumento termico sarà favorito dall’attivazione dei venti di Garbino, noti per la loro capacità di far impennare le temperature grazie al riscaldamento per compressione quando scendono dai rilievi verso le pianure e le coste adriatiche. Un fenomeno che, seppur temporaneo, potrà determinare picchi termici eccezionali, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Il contrasto tra il Nord in balia dei temporali e il Centro-Sud sotto una cupola rovente rappresenta un chiaro esempio di quanto possa essere complesso e sfaccettato il quadro meteo estivo in Italia. Queste dinamiche sono rese ancora più estreme dal cambiamento climatico, che favorisce configurazioni sempre più sbilanciate e la coesistenza di fenomeni opposti anche a breve distanza.

Guardando oltre, la perturbazione atlantica potrebbe avere effetti anche nei giorni successivi, innescando una fase più instabile e dinamica al Nord e, in prospettiva, un possibile ridimensionamento del caldo anche nelle regioni centrali. Tuttavia, al momento, il Sud sembra destinato a rimanere schiacciato sotto la morsa dell’anticiclone ancora per qualche giorno, con notti tropicali e giornate infuocate che continueranno a mettere alla prova la resistenza di cittadini e turisti.

