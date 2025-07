Il meteorite marziano più grande sulla Terra venduto all’asta per 4,3 milioni di dollari

MeteoWeb

Un meteorite, il più grande frammento di Marte conosciuto sulla Terra, è stato venduto oggi a un offerente anonimo per un prezzo di aggiudicazione di 4,3 milioni di dollari durante un’asta di Sotheby’s a New York. Noto come NWA 16788, il meteorite pesa 24,5 chilogrammi, un’enormità rispetto alla maggior parte dei meteoriti marziani, che tendono ad essere piccoli frammenti, ha dichiarato la casa d’aste Sotheby’s in un comunicato dell’8 luglio.

I meteoriti sono ciò che rimane quando una cometa, un asteroide o un meteoroide sopravvive al suo passaggio attraverso l’atmosfera terrestre. Scoperto nel novembre 2023 nella remota regione di Agadez, in Niger, NWA 16788 è un “esemplare monumentale” che, secondo Sotheby’s, è circa il 70% più grande del secondo frammento di Marte più grande mai trovato sulla Terra. È anche incredibilmente raro: solo circa 400 meteoriti marziani sono stati trovati sulla Terra.

“NWA 16788 è una scoperta di straordinaria importanza: il più grande meteorite marziano mai trovato sulla Terra e il più prezioso del suo genere mai offerto all’asta”, ha dichiarato Cassandra Hatton, vicepresidente per la scienza e la storia naturale di Sotheby’s.

“Consumato dal suo viaggio attraverso lo spazio e il tempo, le sue dimensioni immense e l’inconfondibile colore rosso lo rendono un ritrovamento irripetibile. Questo straordinario meteorite offre un collegamento tangibile con il Pianeta Rosso, il nostro vicino celeste che ha da tempo catturato l’immaginazione umana”, ha aggiunto.

Analisi della composizione interna del meteorite hanno rivelato che è stato probabilmente rimosso dalla superficie marziana e lanciato nello spazio da un impatto con un asteroide così potente da trasformare alcune parti del meteorite in vetro. Secondo Sotheby’s, sulla sua superficie è visibile anche una crosta vetrosa, formatasi durante la sua esplosione nell’atmosfera terrestre.

Per alcuni, il fatto che il meteorite sia stato messo all’asta anziché donato alla scienza è motivo di preoccupazione. “Sarebbe un peccato se sparisse nel caveau di un oligarca. Dovrebbe stare in un museo, dove può essere studiato e dove può essere ammirato da bambini, famiglie e dal grande pubblico”, ha dichiarato alla CNN prima della vendita Steve Brusatte, professore di paleontologia ed evoluzione presso l’Università di Edimburgo in Scozia.

Ma per Julia Cartwright, scienziata planetaria e ricercatrice indipendente presso l’Institute for Space/School of Physics & Astronomy dell’Università di Leicester, in Inghilterra, c’è un equilibrio da trovare. “In definitiva, se non ci fosse un mercato per la ricerca, la raccolta e la vendita di meteoriti, non ne avremmo nemmeno lontanamente così tanti nelle nostre collezioni – e questo alimenta la scienza!”, ha dichiarato alla CNN il 9 luglio, descrivendo una “relazione simbiotica” tra ricercatori e collezionisti. “Se non venissero trovati campioni, non avremmo nemmeno lontanamente così tanto da studiare, e quindi non ne sapremmo quanto ne sappiamo”, ha aggiunto Cartwright.

Sebbene creda che sarebbe fantastico se questa “roccia davvero favolosa” venisse studiata o esposta al pubblico, Cartwright ha sottolineato che un campione di riferimento del meteorite è stato conservato presso l’Osservatorio di Purple Mountain in Cina.

Anche se non sappiamo dove finirà il meteorite, Cartwright ritiene che “l’interesse scientifico rimarrà, e il nuovo proprietario potrebbe essere molto interessato a imparare da esso, quindi potremmo ancora ricavarne molti dati scientifici“, ha affermato.

Nel febbraio 2021, un meteorite marziano contenente l’atmosfera del pianeta è stato battuto all’asta da Christie’s. È stato venduto per 200.000 dollari, ben al di sopra della stima pre-asta di 30.000-50.000 dollari.