Meteo: Aeronautica Militare, pubblicata la versione italiana dell’Atlante Internazionale delle Nubi della WMO

“Un importante traguardo per la meteorologia italiana! È stata ufficialmente pubblicata sul sito dell’Aeronautica Militare la versione italiana dell’Atlante Internazionale delle Nubi della WMO, punto di riferimento mondiale nella classificazione e osservazione delle nubi”, si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”. “La traduzione, frutto di un lungo lavoro durato circa tre anni, è stata possibile grazie all’impegno dell’Associazione AMPRO – Meteo Professionisti, con la partecipazione attiva anche di alcuni soci di Emilia Romagna Meteo aps”, continua il post, in cui tra i collaboratori vengono segnalati “Luca Lombroso e Pierluigi Randi, che hanno contribuito con competenza e passione alla realizzazione di questo prestigioso progetto”.

“Un grande riconoscimento che rafforza il valore della meteorologia professionale e l’importanza della collaborazione tra enti, associazioni e istituzioni”, conclude il post di “Emilia Romagna Meteo”.