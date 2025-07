MicroCarb: lanciata la 1ª missione europea per monitorare e mappare l’anidride carbonica nell’atmosfera

MeteoWeb

La missione scientifica MicroCarb, guidata dall’Agenzia spaziale francese CNES è stata lanciata con successo dallo spazioporto europeo a Kourou nella Guiana francese. MicroCarb è una missione congiunta tra l’Agenzia Spaziale del Regno Unito e l’Agenzia Spaziale francese, CNES, in qualità di prime contractor. La missione è cofinanziata da queste due agenzie, nonché dalla Commissione europea e dal governo francese nel quadro del programma Investimenti per il futuro (PIA), gestito dal l’Agenzia nazionale della ricerca (ANR). Il satellite è progettato per mappare in modo preciso l’anidride carbonica (CO₂) nell’atmosfera, acquisendo dati dettagliati sulle emissioni derivanti da attività antropica oltre che dall’assorbimento dei pozzi naturali come le foreste e gli oceani.

Il satellite è realizzato sulla piattaforma CNES Myriade. Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha completato l’assemblaggio, l’integrazione e il collaudo della piattaforma del satellite a RAL Space a Harwell, nel Regno Unito, ed è stata responsabile della preparazione al lancio. Airbus Defence and Space ha fornito lo strumento del payload, lo spettrometro a infrarossi.

MicroCarb opererà in orbita terrestre bassa, a un’altitudine di 650 chilometri, e fungerà da precursore per la missione Copernicus per il monitoraggio dell’anidride carbonica di origine antropica (CO2M) dell’Unione Europea – una costellazione di tre satelliti, con payload forniti da Thales Alenia Space, che assicurerà misure precise dell’anidride carbonica e del metano di origine antropica. MicroCarb affiancherà la missione CO2M fornendo osservazioni iniziali e dati importanti, migliorare la nostra capacità di monitorare il CO₂ e il metano per fornire informazioni ai decisori delle politiche sul clima.

In aggiunta, una modalità speciale di scansione delle città consentirà di mappare la distribuzione di CO₂ all’interno delle aree urbane che sono responsabili della stragrande maggioranza delle emissioni globali.

Richard Thorburn, CEO di Thales Alenia Space nel Regno Unito, ha commentato: “Sono incredibilmente orgoglioso del contributo dei nostri team britannico e francese a MicroCarb – il satellite pioneristico europeo per la mappatura dell’anidride carbonica su scala globale. Un enorme grazie a CNES e all’Agenzia Spaziale del Regno Unito per la fiducia riposta in noi, che ha consentito a Thales Alenia Space di svolgere un ruolo chiave per far avanzare la leadership europea nel campo del monitoraggio climatico e nella scienza ambientale, contribuendo a proteggere il nostro pianeta”.