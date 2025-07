La straordinaria migrazione delle megattere: 20.000 km senza mangiare per amore dei cuccioli

MeteoWeb

Ogni anno le megattere (Megaptera novaeangliae) compiono un’impresa epica: trasportano fino a 40 tonnellate di muscoli e grasso dai gelidi mari dell’Antartide alle calde acque costiere dell’Australia orientale, percorrendo un viaggio di quasi 20.000 km andata e ritorno. Ma perché questi giganti del mare affrontano un simile sforzo senza neanche nutrirsi lungo il percorso? La risposta è semplice e commovente: per amore dei loro cuccioli. Durante l’estate australe, l’Antartide è un vero e proprio banchetto per le megattere. Questi cetacei si nutrono abbondantemente di krill, piccoli pesci e crostacei, accumulando strati di grasso (blubber) che serviranno da riserva energetica nei mesi più magri.

Ma quando, tra aprile e maggio, le acque dell’Oceano Meridionale si raffreddano ulteriormente e il krill scarseggia, le condizioni diventano proibitive per partorire e allevare i piccoli. Così le megattere intraprendono la lunga migrazione verso nord, in cerca di acque più calde e tranquille. Il viaggio dura circa tre mesi. I giovani maschi sono spesso i primi a partire, impazienti di raggiungere le zone di riproduzione per cercare di accoppiarsi. Le femmine gravide, invece, procedono più lentamente, alcune perfino partorendo lungo il tragitto. Un evento che rallenta ulteriormente il loro cammino e rende la migrazione ancora più impegnativa.

Nessuna sosta per mangiare: come sopravvivono?

La rotta migratoria non è diretta e, sorprendentemente, lungo i 10.000 km di andata le megattere non si nutrono affatto. Per affrontare questa sfida, si affidano al grasso accumulato in Antartide, una strategia evolutiva che le aiuta a sopravvivere fino al ritorno alle acque ricche di cibo. L’obiettivo è arrivare in luoghi come Eden, Byron Bay e Hervey Bay, dove le acque costiere calde e poco profonde offrono un rifugio ideale per partorire e allattare i piccoli lontano dai pericoli.

Una strategia contro i predatori

Oltre a garantire condizioni migliori per la nascita, la migrazione protegge le megattere e i loro cuccioli da un temibile predatore: l’orca (Orcinus orca). Questi “assassini del mare” preferiscono le acque fredde e profonde dell’Oceano Meridionale, mentre nelle baie calde e basse le megattere riescono a difendersi più facilmente. Curiosamente, le megattere sono famose anche per un comportamento che ha dell’eroico: spesso intervengono per salvare altre specie dagli attacchi delle orche, proteggendo foche, leoni marini e perfino altri cetacei. Una sorta di “spirito cavalleresco” che affascina ancora oggi i ricercatori.

Un viaggio epico misurato in amicizie

La migrazione delle megattere è una delle più straordinarie imprese naturali del pianeta. Nonostante le difficoltà, questi giganti affrontano il lungo viaggio ogni anno per dare ai loro cuccioli la migliore possibilità di sopravvivenza. Un monito per tutti noi: a volte, la misura di un viaggio non sono i chilometri percorsi, ma le vite che tocca lungo la strada.