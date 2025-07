Milano, nuova ondata di maltempo: attivata per la settima volta la vasca del Seveso per salvare i quartieri dalla piena

MeteoWeb

A Milano è stata attivata, per la settimana volta, la vasca del Seveso per salvare i quartieri dell’onda di piena, causata dai forti temporali di questa mattina in Brianza con 70 mm di acqua registrata a Cantù. “A Palazzolo siamo sopra 2.40 – spiega l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile di Milano, Marco Granelli, in un post su Facebook – Alle ore 11.20 circa MM ha attivato la vasca di Milano di protezione dalle piene del Seveso. È la settimana volta da fine 2023 che l’opera realizzata da Comune di Milano e MM protegge la città dalle piene per 50 anni hanno messo in ginocchio la città. Attendiamo con ansia che Regione Lombardia realizzi anche le vasche di Senago e Lentate”.

I lavori di Senago, prosegue Granelli, “vasca finanziata anche con 20 milioni di euro del 2014 del Comune di Milano, lavori iniziati prima di Milano, non si sono ancora conclusi. In questi mesi abbiamo sentito dal presidente Fontana e dall’assessore Comazzi di Regione Lombardia date di entrata in funzione di Senago, tutte superate. Meno male che quella di Milano funziona. Preoccupazione anche per il Lambro”.

