Milano, maxi incendio in via Bonfadini: rischio disagi a Linate e alta velocità

I Vigili del fuoco di Milano sono intervenuti all’interno del campo rom di via Bonfadini per un incendio le cui cause sono al momento ignote. Le fiamme hanno provocato una altissima colonna di fumo nero visibile in più punti di Milano. Sullo scenario di soccorso tre squadre di operatori di vigili del fuoco che stanno tentando di arginare le lingue di fuoco. Le fiamme e soprattutto il denso fumo nero prodotto dalla combustione potrebbero creare disagi alla circolazione aerea del vicino aeroporto di Linate e a quella dell’alta velocità. Per questo la situazione è sotto un costante monitoraggio da parte del personale dei Vigili del fuoco. Non si registrano al momento persone coinvolte o feriti.

Intervento Arpa

I tecnici del dipartimento di Milano di Arpa Lombardia sono intervenuti questo pomeriggio per un incendio divampato nel campo nomadi di via Bonfadini a Milano. Il rogo ha coinvolto diverse tipologie di rifiuti, anche RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e carcasse di automobili, accatastati all’interno. La squadra dell’Agenzia ha effettuato le verifiche sulla qualità dell’aria tramite strumentazione portatile, in base alla direzione del vento, nei pressi del quartiere Calvairate, in zona viale Molise, via Toffetti, via Varsavia e via Lombroso. Presenti gli inquinanti tipici della combustione le cui concentrazioni non sono critiche, perché si disperdono in forma gassosa in atmosfera. I tecnici stanno continuando le verifiche in altre zone in base alla direzione del vento.