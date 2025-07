Miliardario delle criptovalute volerà nello Spazio con Blue Origin

MeteoWeb

Dopo 4 anni di attesa, Justin Sun, fondatore della piattaforma blockchain Tron, potrà finalmente coronare il suo sogno di andare nello Spazio a bordo di New Shepard di Blue Origin. Sun, che nel 2021 aveva speso 28 milioni di dollari per aggiudicarsi un posto sulla prima missione con equipaggio dell’azienda fondata da Jeff Bezos, non era potuto partire a causa di impegni improrogabili. Ora, a 34 anni, è ufficialmente nella lista dei 6 passeggeri del prossimo volo suborbitale NS-34.

Una lunga attesa e una missione rinviata

Nel giugno 2021, Sun vinse un’asta per volare sulla storica missione che portò Bezos e altri 3 astronauti a superare la linea di Kármán, fissata a 100 km di altezza. All’epoca, però, il nome del vincitore rimase segreto: fu lo stesso Sun a rivelarlo solo mesi dopo, annunciando l’intenzione di partire nel 2022 insieme ad altri 5 “space warriors”. Anche questo volo, però, non si concretizzò.

Finalmente, Blue Origin ha confermato che Sun farà parte dell’equipaggio del volo NS-34, anche se la data di lancio definitiva non è stata ancora comunicata.

L’equipaggio della nuova missione Blue Origin

Ad accompagnare il magnate delle criptovalute ci saranno altri 5 passeggeri, selezionati per i loro percorsi unici e le loro storie di vita:

Arvinder (Arvi) Singh Bahal : imprenditore immobiliare nato in India e cittadino statunitense, noto per aver visitato ogni Paese del mondo e per le sue spedizioni ai poli;

: imprenditore immobiliare nato in India e cittadino statunitense, noto per aver visitato ogni Paese del mondo e per le sue spedizioni ai poli; Gökhan Erdem : uomo d’affari e fotografo turco, grande appassionato di Spazio, che sogna un giorno di arrivare fino alla Stazione Spaziale Internazionale;

: uomo d’affari e fotografo turco, grande appassionato di Spazio, che sogna un giorno di arrivare fino alla Stazione Spaziale Internazionale; Deborah Martorell : giornalista e meteorologa portoricana, ha già sperimentato l’assenza di gravità su voli parabolici ed è ambasciatrice del Sistema Solare per il Jet Propulsion Laboratory della NASA;

: giornalista e meteorologa portoricana, ha già sperimentato l’assenza di gravità su voli parabolici ed è ambasciatrice del Sistema Solare per il Jet Propulsion Laboratory della NASA; Lionel Pitchford : inglese residente in Spagna, ha fondato una ONG per sostenere i bambini svantaggiati in Nepal dopo aver perso la sorella in un incidente aereo nel 1992. da 30 anni gestisce un orfanotrofio a Kathmandu;

: inglese residente in Spagna, ha fondato una ONG per sostenere i bambini svantaggiati in Nepal dopo aver perso la sorella in un incidente aereo nel 1992. da 30 anni gestisce un orfanotrofio a Kathmandu; James (J.D.) Russell: imprenditore e fondatore di Alpha Funds, già veterano del volo NS-28 del novembre 2024. Attraverso la Victoria Russell Foundation, onora la memoria della figlia scomparsa sostenendo l’istruzione dei bambini e le famiglie dei primi soccorritori.

Un volo breve ma simbolico

La missione NS-34 sarà il 14° volo con equipaggio di New Shepard e il 5° del 2025. Come di consueto, il lancio avverrà dal sito di Blue Origin nel Texas occidentale, vicino a Van Horn. L’intero viaggio durerà tra i 10 e i 12 minuti, durante i quali i passeggeri sperimenteranno alcuni istanti di assenza di peso e potranno osservare la Terra dallo Spazio, a circa di 100 km di quota.

New Shepard è un veicolo autonomo: l’equipaggio può godersi il viaggio senza doversi preoccupare di pilotare. Dopo il volo, sia il razzo che la capsula tornano a terra per essere riutilizzati, un elemento centrale nella filosofia di volo sostenibile di Blue Origin.

Un protagonista controverso e visionario

Con un patrimonio stimato in circa 8,5 miliardi di dollari (fonte: Forbes), Justin Sun non è solo il fondatore di Tron: ha ricoperto anche il ruolo di ambasciatore di Grenada presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio ed è consigliere dell’exchange di criptovalute HTX. Considerato un “protégé” di Jack Ma (fondatore di Alibaba), Sun è stato descritto come uno degli imprenditori più dinamici e discussi del settore crypto, tanto da guadagnarsi il soprannome di “Crypto’s Billionaire Barker” sulla copertina di Forbes nell’aprile 2025.

I 28 milioni di dollari spesi da Sun per aggiudicarsi il posto sul volo del 2021 sono stati donati a Club for the Future, l’organizzazione educativa no profit di Blue Origin, che promuove tra i giovani l’interesse per la scienza e l’esplorazione spaziale.