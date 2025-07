I Monsoni dell’Asia meridionale: un equilibrio delicato sotto pressione

MeteoWeb

Ogni anno, da giugno a settembre, i monsoni portano le attese piogge sul subcontinente indiano, offrendo sollievo dal caldo, irrigando i campi e riempiendo i fiumi. Tuttavia, l’aumento delle temperature globali sta influenzando questi pattern meteorologici, rendendo le piogge più imprevedibili e intense. Questa variabilità sta creando condizioni che, se non gestite, possono portare a situazioni difficili.

Impatti e sfide

Nel 2024 si sono registrati quasi 1.300 decessi in India a causa di piogge intense e inondazioni. Anche quest’anno, diverse centinaia di persone hanno perso la vita nella regione dell’Asia meridionale, che comprende India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, Afghanistan, Maldive e Nepal.

Il clima

L’aumento delle temperature e le piogge abbondanti contribuiscono allo scioglimento dei ghiacciai nella regione himalayana, potenziale causa di inondazioni e frane. Tradizionalmente, l’Asia meridionale conosceva 2 stagioni monsoniche: una da giugno a settembre, con piogge che si spostavano da Sud/Ovest a Nord/Est, e l’altra, da ottobre a dicembre circa, con un percorso inverso.

Tuttavia, il riscaldamento del pianeta sta alterando questa regolarità. L’aria più calda può trattenere maggiore umidità dall’Oceano Indiano, che poi tende a scaricarsi in forti rovesci concentrati. Ciò si traduce in monsoni caratterizzati da periodi di piogge intense e fasi di siccità, anziché precipitazioni costanti. “Stiamo osservando un chiaro cambiamento climatico nei modelli monsonici in tutta l’Asia meridionale“, ha commentato Roxy Mathew Koll, scienziato climatico presso l’Istituto Indiano di Meteorologia Tropicale di Pune.

Agricoltura, ambiente, adattamento

Questi cambiamenti hanno ripercussioni significative sull’agricoltura, fondamentale per gran parte dell’Asia meridionale. “Oltre il 60% della popolazione dell’Asia meridionale dipende dall’agricoltura, e quasi tutti dipendono dalle piogge monsoniche“, ha spiegato Finu Shreshta, scienziata climatica presso l’International Centre for Integrated Mountain Development. Temperature più elevate e periodi di siccità prolungati rendono più complessa la coltivazione.

Un rapporto del 2023 dell’organizzazione di Shreshta ha indicato che i ghiacciai delle catene montuose dell’Hindu Kush e dell’Himalaya si stanno sciogliendo a ritmi elevati. Lo studio ha rilevato che circa 200 dei oltre 2mila laghi glaciali nella regione potrebbero esondare, il che potrebbe causare danni a valle. Le forti piogge monsoniche possono aggravare questa situazione. Miriam Jackson, glaciologa presso l’International Cryosphere Climate Initiative, ha evidenziato che le aree montane tendono a riscaldarsi più della media globale, accelerando lo scioglimento dei ghiacciai.

Un esempio di queste dinamiche si è avuto nell’ottobre 2023, quando un’esondazione di un lago glaciale nello stato indiano del Sikkim ha provocato 55 vittime e danni a infrastrutture. Eventi come forti piogge e aumento del calore possono innescare rotture o esondazioni dei laghi. “Anche i piccoli laghi glaciali stanno ora causando danni“, ha aggiunto Shreshta.

Resilienza e strategie

Di fronte a queste sfide, gli esperti climatici evidenziano l’importanza di sistemi di allerta precoce e di costruzioni in aree meno esposte per mitigare i rischi delle piogge intense. “Sapendo che un’inondazione sta arrivando, le persone possono spostarsi in luoghi più elevati, e un sistema di allerta standard lungo un fiume potrebbe emettere sirene“, ha suggerito Jackson, aggiungendo che i social media e le app di messaggistica possono aiutare a diffondere gli avvisi.

Roxy Mathew Koll ha sottolineato come l’urbanizzazione rapida, la riduzione delle pianure alluvionali e la perdita dei drenaggi naturali aggravino i danni delle piogge intense. Koll ha evidenziato che le risposte governative spesso avvengono dopo gli eventi, con una carenza di pianificazione a lungo termine. “In futuro, si prevede che le piogge estreme dei monsoni si intensificheranno ulteriormente, oltre a sporadiche carenze idriche. Pertanto, abbiamo bisogno di strategie proattive e a lungo termine che combinino scienza, politica e coinvolgimento della comunità“, ha affermato.