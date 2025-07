Montagna, 33enne disperso in Valtellina: ricerche in corso

MeteoWeb

Il Soccorso Alpino e Speleologico è impegnato nelle ricerche di un uomo di 33 anni disperso sui monti della Valtellina. Nei giorni scorsi, il giovane – un turista inglese, Matthew Hall, per il quale sono stati lanciati appelli anche sui social – aveva programmato un percorso ad anello nella zona di Dalò e Lagunc, nei comuni di San Giacomo e Chiavenna. Al momento, sul posto stanno operando per le ricerche il CNSAS, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. I soccorritori hanno battuto le zone prioritarie con le squadre territoriali; impiegati anche i droni per la perlustrazione dall’alto. Sono stati impiegati anche gli elicotteri di Guardia di Finanza e Vigili delFfuoco.