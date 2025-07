Montagna: cade da sentiero delle Grotte, donna 65enne muore in Trentino

MeteoWeb

Una donna è morta dopo essere precipitata mentre stava percorrendo il sentiero delle Grotte sulla Paganella nei pressi di Molveno in Trentino. La 65enne sarebbe caduta nel vuoto dopo aver perso l’equilibrio mentre stava camminando lungo il sentiero, non attrezzato ma consigliato per soli esperti, che dal rifugio Montanara porta successivamente al Croz dell’Altissimo. Si tratta della 14ª vittima sulle montagne del Trentino in meno di 2 mesi, l’85ª in Italia.