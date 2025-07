Montagna, incidente in Trentino: 30enne precipita e muore, 15ª vittima in 2 mesi

MeteoWeb

Un’altra tragedia sulle montagne del Trentino, che registra così la 15ª vittima dall’inizio di giugno. Nel primo pomeriggio di oggi, un escursionista straniero di circa 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto per oltre 200 metri da Cima Sat, nel comune di Riva del Garda. Nonostante il rapido intervento del Soccorso alpino, per l’uomo – di cui non sono ancora note le generalità – non c’è stato nulla da fare.