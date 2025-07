Montagna: infortunio vicino al rifugio Rossi, intervento in Toscana

MeteoWeb

Ieri sera i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, stazione di Lucca, sono stati chiamati a soccorrere un uomo di 54 anni originario di Montecatini. L’escursionista ha riportato una distorsione alla caviglia dopo essere scivolato nei pressi del rifugio Rossi. La squadra di soccorso si è avvicinata rapidamente al target, ma intorno alle 21 l’elisoccorso Pegaso 3 è decollato per raggiungere il luogo dell’incidente. Alle 21:20 circa, il paziente è stato recuperato e trasferito in ospedale per le cure necessarie. L’operazione si è conclusa senza ulteriori complicazioni.