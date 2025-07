Montagna: padre e figlio dispersi tra Valsesia e Biellese

MeteoWeb

Poco dopo la sospensione delle ricerche del 70enne di Legnano, è partito un altro intervento congiunto di ricerca di persone disperse con Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino. Dalle prime informazioni raccolte, due persone, padre e figlio, sono dispersi in alta Valsessera, al confine tra il Biellese e la vicina Valsesia. I due hanno lasciato una moto parcheggiata vicino ad un alpeggio sul versante valsesiano per dirigersi a piedi fino al Monte Bo. In campo anche l’elicottero Drago, assieme al personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Alagna.