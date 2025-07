Paura in montagna: parapendio precipita, pilota resta appesa a 8 metri sull’albero

MeteoWeb

Un parapendio è precipitato nella zona del Col del Puppolo, sul massiccio del Monte Grappa. Verso le 14 un Falco 2 è decollato in direzione del luogo dell’incidente. Arrivato sul posto l’equipaggio ha individuato il punto dove la pilota, una 28enne cinese, era rimasta appesa a un albero. Sbarcati con un verricello nelle vicinanze, medico e tecnico di elisoccorso hanno raggiunto la pianta. Con tecniche di treeclimbing il soccorritore, poi affiancato da una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa elitrasportata da valle in supporto, ha raggiunto la ragazza a 8 metri di altezza. Liberata dai vincoli e assicurata, il pilota è stato poi calata a terra. Visitata dal medico, non aveva riportato alcuna conseguenza.