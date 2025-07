Monte Mondolè: escursionista trovato morto vicino al laghetto, inutili i soccorsi

MeteoWeb

Un escursionista è stato trovato morto nel pomeriggio nella zona del Monte Mondolè, nel comune di Frabosa Sottana, in provincia di Cuneo. L’allarme era stato lanciato intorno alle 14 da alcune persone che passavano in prossimità del laghetto, appena sotto la cima della montagna, dove si sono imbattuti in un uomo esanime a terra. A intervenire sono stati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. A nulla sono servite le immediate manovre di rianimazione cardio polmonare.