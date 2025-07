Monte Rosa, concluso il salvataggio sulla Cresta Signal: alpinista in ospedale

MeteoWeb

Si è concluso l’intervento sul Monte Rosa del soccorso alpino. Pochi minuti fa il secondo alpinista, bloccato da ieri lungo la Cresta Signal, è stato ricoverato in ospedale con un codice verde. Dopo che nel pomeriggio i tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese e del soccorso alpino della guardia di finanza lo avevano condotto alla Capanna Margherita in condizioni meteorologiche proibitive, in serata si è verificato un calo del vento con miglioramento della visibilità, che ha consentito a un elicottero privato, convenzionato con il soccorso alpino piemontese, di tentare il recupero.

Il paziente e i sei soccorritori rimasti con lui sono stati evacuati dai 4.554 metri di altitudine della Capanna Margherita e trasportati ai 2.900 metri di quota del Passo dei Salati, dov’è avvenuto l’imbarco sull’elicottero del servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte per il trasferimento in ospedale.