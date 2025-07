Monviso, riprendono le ricerche dell’escursionista disperso da settembre 2024

MeteoWeb

I tecnici del Soccorso Alpino Piemontese hanno ripreso questa mattina le ricerche dell’escursionista disperso nella zona del Monviso dallo scorso settembre. Su richiesta della Prefettura, è stato costituito un coordinamento interforze con Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco per ritrovare il medico 66enne di Albenga scomparso in Val Varaita tra il 15 e il 16 settembre 2024. Ivaldo, escursionista esperto, era partito da solo il 14 settembre, diretto verso il vallone di Vallanta, sopra Pontechianale. L’ultimo segnale del suo cellulare è stato localizzato nei pressi della vetta del Monviso, mentre la sua auto è stata ritrovata alla diga di Pontechianale.

Le ricerche erano partite il 16 settembre, dopo che non si era presentato al lavoro, ma erano state ostacolate da una forte nevicata. I successivi sorvoli in elicottero non avevano dato esito e a ottobre il piano di ricerca era stato chiuso. Ora si torna in quota per tentare di ritrovare il corpo del 66enne. Le operazioni proseguiranno anche domani e giovedì.