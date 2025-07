Addio a Claudia Adamo, “ha portato la meteorologia al pubblico con passione e autorevolezza”

MeteoWeb

Il mondo della televisione e della scienza piange la scomparsa di Claudia Adamo, fisica dell’atmosfera e responsabile di Rai Meteo, venuta a mancare il 27 luglio all’età di 51 anni. La notizia ha scosso la Rai e tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata per la sua professionalità e la sua straordinaria capacità comunicativa.

Una vita dedicata alla scienza e alla divulgazione

Nata a Roma e “figlia d’arte” – suo padre Luciano, anch’egli meteorologo e ufficiale dell’Aeronautica, era un volto noto di Rai 2 negli anni ’90 – Claudia Adamo ha costruito una carriera di prestigio nel campo della fisica dell’atmosfera. Si era laureata presso l’Università di Tor Vergata e aveva conseguito il dottorato di ricerca all’Università di Ferrara. La sua sete di conoscenza e il suo impegno scientifico l’hanno portata a collaborare con importanti enti di ricerca, dall’Istituto di Scienza dell’Atmosfera e del Clima del CNR alla prestigiosa NASA. Non solo, era profondamente impegnata anche sul fronte ambientale, collaborando con Legambiente per studiare l’impatto dei cambiamenti climatici sul nostro territorio.

Prima di approdare in Rai, Claudia Adamo aveva già conquistato il pubblico con il suo impegno per Sky Meteo 24, diventando un volto familiare per moltissimi telespettatori. In Rai, tra le sue innovazioni più significative, spicca l’ideazione del Green Meteo per Rai Gulp, un progetto che ha saputo avvicinare i più giovani alle tematiche ambientali con un linguaggio semplice ed efficace.

Il ricordo commosso di colleghi

La notizia della sua scomparsa ha generato un’ondata di cordoglio. Alberto Matano, conduttore de “La Vita in Diretta”, dove Claudia Adamo è stata spesso ospite, le ha dedicato un commovente addio sul suo profilo Instagram: “Ciao Claudia, ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate. Con il tuo sorriso e i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi. Un grande abbraccio ai suoi cari. Per la famiglia di @vitaindiretta è un giorno assai triste“.

Anche i vertici della Rai hanno espresso il loro dolore. In una nota congiunta, l’amministratore delegato, il direttore generale, il consiglio di amministrazione e tutta l’azienda hanno manifestato “profondo cordoglio. Professionista di altissimo profilo e collega di rare doti umane, Claudia ha dedicato la sua vita allo studio e alla divulgazione, unendo competenza scientifica e capacità comunicativa, portando la meteorologia al grande pubblico con passione e autorevolezza“. La nota conclude con le “più sincere condoglianze e la vicinanza commossa di tutta la nostra comunità aziendale” alla famiglia.

Il sindacato Unirai si è unito al cordoglio, sottolineando il contributo prezioso di Claudia Adamo: “Claudia ha saputo unire competenza scientifica e capacità comunicativa, dando un contributo prezioso a Rai Pubblica Utilità e a tutta l’azienda. Con il progetto Green Meteo su Rai Gulp ha mostrato quanto il servizio pubblico possa essere vicino ai giovani e attento all’ambiente. Alla sua famiglia, ai colleghi e agli amici, giunga l’abbraccio sincero di Unirai“.

La scomparsa di Claudia Adamo lascia un vuoto incolmabile nel panorama della divulgazione scientifica italiana e nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerla. Il suo sorriso, la sua competenza e la sua passione resteranno un esempio per molti.