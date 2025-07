E’ morto Hulk Hogan, leggenda del wrestling: fatale un arresto cardiaco

MeteoWeb

La leggenda del wrestling Hulk Hogan è morto all’età di 71 anni, per arresto cardiaco. Lo riportano vari media Usa. Nato Terry Gene Bollea, Hogan è stato trovato morto nella sua casa di Clearwater, in Florida. Era un grande fan di Donald Trump, che aveva sostenuto intervenendo anche alla convention repubblicana strappandosi la maglia, un gesto per lui iconico. Hogan era molto popolare anche in Italia.