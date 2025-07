Satellite MTG-S1, nuova sentinella in orbita: al via i test per mappare l’atmosfera in 3D e prevedere le tempeste

MeteoWeb

Due settimane dopo il lancio, il satellite meteorologico europeo MTG-S1 ha ufficialmente iniziato una nuova fase della sua missione: sotto il controllo dell’agenzia EUMETSAT, partiranno ora i test approfonditi per verificare il corretto funzionamento dei suoi strumenti avanzati. L’obiettivo è ambizioso: fornire una mappatura tridimensionale dell’atmosfera e individuare con maggiore anticipo i primi segnali d’allarme delle tempeste, così da migliorare le allerte meteo e contribuire a salvare vite umane.

Frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ed EUMETSAT, MTG-S1 è l’ultimo nato della serie di satelliti meteorologici geostazionari posizionati a 36mila km sopra la Terra, in un punto fisso rispetto all’Europa. Lavorerà in coppia con MTG-I1, già operativo e specializzato nell’identificare i fulmini, creando così un sistema integrato per il monitoraggio in tempo reale dei fenomeni atmosferici più pericolosi.

Dopo il lancio avvenuto il 1° luglio, MTG-S1 ha completato senza intoppi la fase iniziale di messa in orbita e operazioni, conosciuta con l’acronimo Leop (Launch and Early Orbit Phase). “Il completamento con successo del Leop conferma che la piattaforma satellitare Mtg-S1 funziona come previsto ed è pronta per la fase successiva”, ha dichiarato Julia Hunter-Anderson di EUMETSAT. Nei prossimi mesi il satellite sarà sottoposto a una serie di test intensivi per verificare il pieno funzionamento dei suoi sofisticati strumenti.

Il programma MTG (Meteosat di Terza Generazione) prevede in totale 6 satelliti che garantiranno il monitoraggio meteorologico europeo fino oltre il 2040, con una forte partecipazione industriale italiana: Thales Alenia Space guida il consorzio industriale insieme a Ohb e Telespazio, la joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), che dal Centro Spaziale del Fucino in Abruzzo gestisce le operazioni di messa in orbita e posizionamento.

A bordo di MTG-S1 è presente anche il primo strumento Sentinel-4 di Copernicus, il programma di osservazione della Terra promosso dalla Commissione Europea e dall’ESA. Questo strumento avrà il compito cruciale di monitorare la qualità dell’aria e le concentrazioni di gas serra, fornendo dati preziosi per la lotta contro il cambiamento climatico.

Con MTG-S1, l’Europa compie così un passo decisivo verso previsioni meteo più tempestive, dettagliate e affidabili.