Musumeci: “a Bardonecchia si è costruito dove non si doveva, la natura si è presa la rivincita”

MeteoWeb

“Quello che è avvenuto a Bardonecchia era già avvenuto nel passato, e temo non sarà l’ultimo episodio del genere. Si è costruito dove non si doveva, è mancata la manutenzione, e prima o poi la natura si prende la rivincita e i nodi vengono al pettine. Dire di risolvere tutto in 5-10 anni è una follia“. Lo ha detto il Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, intervistato a SkyTg24 in merito all’esondazione del rio Frejus, a Bardonecchia (Torino), costata ieri la vita a una persona.

“Il cambiamento ci pone di fronte a criticità che non sempre siamo pronti ad affrontare. Abbiamo un piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico, era previsto dal 2016, lo abbiamo pubblicato noi in un anno col collega dell’Ambiente. Ma questo piano in parte è già superato e dobbiamo adattare le condotte delle Regioni, dei Comuni e dei cittadini“, ha detto ancora Musumeci a SkyTg24. “Secondo una parte della comunità scientifica l’innalzamento del mare porterà tra 100 anni a sommergere una parte della fascia costiera italiana, e alcuni Comuni si ritroveranno sotto un metro d’acqua. Ci dobbiamo pensare in tempi ampi. Tutto questo porta a fare del cambiamento climatico una priorità, ma non in termini ideologici ma pragmatici. Rendere un territorio sostenibile solo dal punto di vista ambientale è rischiosissimo, deve trovarsi un punto di equilibrio anche con l’economia. Per questo credo nella cultura della prevenzione – ha concluso il Ministro – il cittadino deve chiedersi cosa sta facendo lui per essere partecipe. Mi rendo conto che non sarà facile”.

Rispetto al Green Deal dell’Ue, il Ministro ha sottolineato: “quello che andava fatto in 80 anni non si può fare in 8 anni. Guai a dire: risolviamo tutto in qualche anno. Abbiamo dei ritardi in sede europea nella predisposizione di un piano serio di prevenzione, ma manca la cultura della prevenzione, e non solo in Italia”.