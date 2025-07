NASA, un satellite TRACERS in difficoltà: sospese le operazioni di messa in servizio

MeteoWeb

Un inconveniente tecnico ha momentaneamente interrotto la fase di messa in servizio di uno dei 2 satelliti della missione TRACERS della NASA, lanciati la settimana scorsa per studiare l’intricato scudo magnetico terrestre e le sue cruciali interazioni con il vento solare. Mentre il team di missione è riuscito a stabilire una connessione e a inviare comandi a entrambi i satelliti subito dopo il lancio, un problema imprevisto è emerso durante la fase di “commissioning” (avviamento). La NASA ha comunicato che, sebbene le regolazioni di routine al sottosistema di alimentazione abbiano sortito l’effetto desiderato su uno dei 2 veicoli, l’altro satellite richiede ulteriori indagini. Di conseguenza, le operazioni di messa in servizio sono state temporaneamente sospese per consentire al team di analizzare la situazione e determinare la risposta più appropriata. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulla natura specifica del problema tecnico riscontrato.

Il ruolo dei satelliti TRACERS

Una volta pienamente operativi, i satelliti TRACERS (acronimo di “Time-Resolved Observations of Precipitation around Equator-side plasmapause regions”) avranno il compito fondamentale di monitorare la riconnessione magnetica. Questo fenomeno si verifica quando il vento solare, un flusso costante di particelle cariche provenienti dal Sole, innesca la rottura e la successiva riconnessione delle linee del campo magnetico terrestre.

La riconnessione magnetica è un processo di grande interesse scientifico perché può proiettare particelle di vento solare, che normalmente verrebbero deviate attorno al nostro pianeta, direttamente nella nostra atmosfera ad alta velocità. Questo può scatenare effetti visibili e talvolta problematici sulla Terra, tra cui le aurore polari mozzafiato e, in scenari più estremi, le tempeste geomagnetiche.

Misurazioni inedite

La missione TRACERS è progettata per fornire dati senza precedenti sulla riconnessione magnetica. I due satelliti voleranno in tandem lungo la stessa orbita, a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. Questa configurazione unica permetterà loro di misurare il fenomeno ben 3.000 volte all’anno, fornendo agli scienziati una mole di dati significativa per determinare con precisione la rapidità con cui la riconnessione magnetica cambia ed evolve nel tempo.

L’obiettivo finale di questa missione è migliorare la nostra capacità di fronteggiare gli impatti dell’attività solare. Le tempeste geomagnetiche, infatti, possono causare interruzioni significative ai satelliti per le comunicazioni, ai sistemi GPS e persino alle reti elettriche sulla Terra. Comprendere meglio la riconnessione magnetica e la sua dinamica è un passo cruciale per sviluppare sistemi di allerta più efficaci e mitigare i potenziali danni derivanti dalle interazioni tra il Sole e il nostro pianeta.