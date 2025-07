Naufragio battello in Vietnam: sale il bilancio delle vittime

MeteoWeb

È salito ad almeno 38 il bilancio delle vittime del naufragio di un battello turistico con 53 persone a bordo avvenuto in Vietnam, mentre sette persone sono ancora ritenute disperse: lo riporta il sito di notizie VNExpress. L’imbarcazione navigava ieri nella baia di Ha Long quando è stata colpita da un’improvvisa tempesta. A bordo del ‘Wonder Sea’ c’erano 48 passeggeri, per lo più famiglie in visita dalla capitale Hanoi, inclusi più di 20 bambini, e cinque membri dell’equipaggio. Il battello si è capovolto a causa di un’improvvisa e violenta pioggia.

Ieri sera le guardie di frontiera avevano tratto in salvo 11 persone e recuperato 34 corpi. Durante la notte, i corpi di tre membri dell’equipaggio sono stati trovati nelle cabine e una delle persone tratte in salvo è morta oggi in ospedale.

Intanto proseguendo le ricerche dei dispersi, ostacolate dall’avanzata del ciclone Wipha verso la costa del Paese asiatico. Il ciclone, che ha acquisito forza dopo aver attraversato le Filippine venerdì 18 luglio e che attualmente è accompagnato da venti fino a 120km/h, dovrebbe toccare terra oggi nella Cina meridionale e colpire le coste del Vietnam all’inizio della prossima settimana.

Il vice primo ministro vietnamita, Tran Hong Ha, si è recato sul luogo dell’incidente ieri, dove ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha descritto l’incidente come “un incidente sfortunato e imprevisto”.