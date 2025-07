Rientro a casa per Nave Bettica: dopo 3 mesi nel Golfo di Guinea, il pattugliatore della Marina approda ad Augusta

MeteoWeb

Dopo oltre tre mesi di intensa attività operativa e umanitaria nel Golfo di Guinea, Nave Comandante Bettica, pattugliatore d’altura della Marina Militare, farà il suo atteso rientro al porto di Augusta alla presenza dei familiari, amici e delle massime Autorità civili e militari della città di Augusta. L’unità navale, sotto il Comando del Capitano di Fregata Francesco Marangio, ha portato a termine il suo impegno nell’Operazione Gabinia, una missione cruciale per la sicurezza marittima e il supporto agli interessi nazionali in un’area di fondamentale importanza strategica. Partita lo scorso 1° aprile proprio da Augusta, Nave Bettica ha percorso oltre dodici mila miglia nautiche, toccando porti significativi come Santa Cruz de Tenerife, Dakar, Monrovia, Sekondi, Abidjan, Malabo, Luanda, Pointe Noire, Accra e Las Palmas.