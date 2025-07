Nave passeggeri prende fuoco in Indonesia: 3 morti e 150 persone salvate | VIDEO

MeteoWeb

Almeno tre persone sono morte e circa 150 sono state tratte in salvo dopo che una nave passeggeri ha preso fuoco nelle acque della provincia indonesiana di Sulawesi Settentrionale oggi, secondo Veri Ariyanto, alto funzionario dell’Ufficio provinciale di ricerca e soccorso. “Tre persone sono morte e quasi 150 sono state tratte in salvo dalla squadra di soccorso congiunta e dalle barche dei pescatori locali”, ha dichiarato a Xinhua. L’operazione di ricerca e soccorso è ancora in corso. Sono state impiegate due navi, diversi gommoni rigidi e altre imbarcazioni, ha affermato Ariyanto.

La nave, la KM Barcelona 5, ha preso fuoco mentre navigava nelle acque al largo di Manado, il capoluogo della provincia, intorno alle 13:00 ora locale, ha dichiarato Dani Repi, capo della squadra di intervento rapido dell’Agenzia provinciale per la gestione e la mitigazione dei disastri. A bordo c’erano circa 280 persone, ha aggiunto. La nave avrebbe dovuto attraccare al porto di Manado.

Sui social media sono circolate immagini drammatiche dei passeggeri che si gettano in mare dopo che l’imbarcazione ha preso fuoco. Dense colonne di fumo nero si possono vedere sullo sfondo mentre i passeggeri galleggiano in acqua.

“Secondo le prime informazioni, l’incendio è localizzato (al largo) dell’isola di Talise“, ha dichiarato a Detik Jerry Harmonsina, segretario dell’Agenzia Regionale per la Gestione dei Disastri del Sulawesi Settentrionale.