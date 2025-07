La navicella spaziale cargo russa Progress MS-31 si aggancia alla ISS: 2600kg di rifornimenti e attrezzature | VIDEO

MeteoWeb

La navicella spaziale cargo russa Progress MS-31 si è agganciata con successo alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ha annunciato oggi l’agenzia spaziale russa Roscosmos. L’attracco automatico è avvenuto domenica 6 luglio alle 00:25 ora di Mosca (21:25 GMT di sabato) presso il mini-modulo di ricerca Poisk sul segmento russo della ISS. La navicella dovrebbe rimanere in orbita per 167 giorni.

Lanciata giovedì 3 luglio dal Cosmodromo di Baikonur a bordo di un razzo vettore Soyuz-2.1a, la Progress MS-31 ha consegnato alla ISS un totale di 2.625 chilogrammi di carico. La spedizione include 1.205 chilogrammi di merci secche per l’equipaggio, 950 chilogrammi di propellente per il rifornimento della stazione, 420 chilogrammi di acqua potabile e 50 chilogrammi di azoto per ricostituire l’atmosfera della stazione.

Inoltre, la navicella spaziale ha consegnato attrezzature scientifiche che saranno utilizzate per la ricerca in vari campi della scienza spaziale

Roscosmos ha condiviso un video girato dal cosmonauta Kirill Peskov, che mostra il momento dell’attracco. “Alla fine, potete ascoltare il suono dell’aggancio a bordo della stazione e vedere un filmato interessante: delle bolle visualizzano la spinta della nave al momento del contatto”, spiega Roscosmos.