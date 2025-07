Neve d’estate sul Monviso: velo bianco sopra i 3mila metri

MeteoWeb

Un leggero velo di neve fresca ha imbiancato il Monviso, sopra i 3mila metri di quota, regalando al Re di Pietra un aspetto ancora più maestoso. Si tratta di un evento assolutamente normale per il periodo estivo in alta quota, dove le temperature possono facilmente scendere sotto lo zero durante le perturbazioni. La nevicata è legata a un sistema perturbato che nelle ultime ore ha interessato il Piemonte e buona parte delle regioni settentrionali. Nelle prossime ore, la perturbazione si sposterà progressivamente verso Sud, coinvolgendo anche il Centro Italia in maniera più marcata e il Meridione in forma più marginale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

