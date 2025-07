Neve estiva a Livigno: risveglio imbiancato | FOTO

MeteoWeb

Scenari incantevoli e inusuali questa mattina a Livigno: il paese si è risvegliato incorniciato dalla neve. Calo termico e precipitazioni hanno portato neve fresca sulle cime a quote elevate. Livigno, situata a 1816 metri sul livello del mare nell’Alta Valtellina, ai piedi delle Alpi omonime, conferma la sua vocazione climatica. Il Comune più settentrionale e vasto della Lombardia offre così uno scenario invernale in piena estate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.