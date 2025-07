Fresco risveglio, spunta la neve sul Monte Cavallo | FOTO

MeteoWeb

Risveglio fresco oggi e persino imbiancato: le cime del Monte Cavallo, a 2.250 metri, nel Bellunese, si sono mostrate coperte dalla neve. Un fenomeno raro a luglio sulle Prealpi. L’immagine, scattata dal nostro lettore Loris Cao, dalla prospettiva del Pordenonese, testimonia uno scorcio di imprevedibilità meteo in piena estate.

