Neve al Passo dello Stelvio: a luglio torna a vestirsi di bianco | FOTO

Il Passo dello Stelvio, a 2.758 metri tra Lombardia e Trentino-Alto Adige, si è risvegliato sotto una coltre di neve. Non è un evento raro per l’area: durante irruzioni di aria fredda, anche in piena estate, il valico può imbiancarsi. L’arrivo di un fronte freddo ha riportato già dalla serata di ieri scenari invernali, con temperature in calo e paesaggio fiabesco. Nei prossimi giorni, una nuova ondata di aria polare marittima interesserà l’Italia, causando un ulteriore calo termico, anche a quote più basse, e condizioni meteorologiche instabili su gran parte del Paese.

