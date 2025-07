Newcleo avanza in Francia: via libera al sito per il combustibile nucleare di nuova generazione

MeteoWeb

Importante passo avanti per Newcleo, azienda europea specializzata nel nucleare di quarta generazione, che ha ottenuto il parere favorevole del consiglio provinciale dell’Aube (Francia) alla vendita di un terreno situato nei comuni di Pont-sur-Seine e Marnay-sur-Seine. Su quest’area sorgerà un impianto innovativo per la produzione di combustibile nucleare MoX, destinato ai reattori a neutroni veloci sviluppati dall’azienda.

Il progetto è il primo del suo genere in Europa e prevede la produzione di MoX – una miscela di ossidi di uranio e plutonio – attraverso il riprocessamento di combustibile nucleare esaurito. La prima linea di produzione è attesa per il 2030. L’investimento iniziale è stimato in 1,8 miliardi di euro, ma potrebbe salire fino a 3,2 miliardi, con la creazione di circa 1.700 posti di lavoro diretti a pieno regime.

Per sostenere lo sviluppo tecnologico e formativo, Newcleo realizzerà anche il centro di innovazione “Faster” a Chusclan, nel dipartimento del Gard.

In parallelo, l’azienda sta portando avanti il progetto del suo primo reattore nucleare modulare, il LFR-AS-30 da 30 MWe, che sarà collocato nella zona di Chinon, Vienne e Loire (Indre-et-Loire). Il reattore non solo produrrà energia elettrica, ma sarà anche destinato alla ricerca avanzata e alla produzione di isotopi medici.

Newcleo lavora in stretta collaborazione con le autorità locali, con l’obiettivo di mettere in funzione il reattore entro il 2031.