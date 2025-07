Nidec inaugura in Cina il Qingdao Industrial Park: il nuovo hub per motori e soluzioni elettroniche per l’automotive

MeteoWeb

Un nuovo tassello si aggiunge alla rete industriale globale di Nidec Appliance, commercial and industrial motors: è stato inaugurato oggi in Cina il Nidec Qingdao Industrial Park, un campus produttivo nato dall’unione di due stabilimenti già operativi, uno specializzato nella produzione di motori elettrici e l’altro focalizzato su schede di controllo elettronico per l’azionamento di motori e compressori. Il progetto – informa una nota – si inserisce nella visione industriale della Appliance automotive division e della Business unit Nidec Acim, entrambe con quartier generale a Pordenone, città da cui si gestiscono le linee guida operative e organizzative seguite anche dal nuovo stabilimento cinese.

Anche le attività di Ricerca e Sviluppo di Qingdao operano con il supporto e il coordinamento del centro globale di Pordenone: nel nuovo campus si contano oltre 100 specialisti tra ingegneri e tecnici, attivi in 8 laboratori specializzati riuniti all’interno degli 8500 metri quadri dedicati all’innovazione. Con oltre 108.000 metri di superficie, una capacità produttiva annuale di 18 milioni di motori e oltre 20 milioni di inverter, la struttura ospita 75 linee produttive.

L’edificio è stato realizzato in 18 mesi, con il supporto e gli investimenti delle autorità cinesi. Il sito attualmente ospita circa 1.300 persone, ma ha il potenziale di accogliere fino a 2.500 collaboratori. La sua architettura è progettata per integrare nuove produzioni, incluse future linee per soluzioni elettroniche destinate all’automotive.