Una notte di stelle cadenti: ecco cosa ci aspetta stasera

La stagione estiva delle stelle cadenti entra nel vivo con un evento celeste imperdibile: nella notte in arrivo, quella tra martedì 29 e mercoledì 30 luglio, il cielo ci regalerà uno spettacolo triplo grazie alla sovrapposizione di 3 sciami meteorici. Delta Aquaridi Meridionali e Alfa Capricornidi raggiungeranno il picco nello stesso momento, mentre le Perseidi inizieranno a intensificarsi, regalando una vera e propria “pioggia di meteore”.

Con la Luna che tramonterà presto, lasciando il cielo buio, sarà possibile osservare fino a 30 meteore all’ora. Ecco tutto quello che c’è da sapere per godersi al meglio questo straordinario fenomeno astronomico.

Delta Aquaridi Meridionali protagoniste della notte

Solitamente messe in secondo piano dal più famoso sciame delle Perseidi, quest’anno le meteore delle Delta Aquaridi Meridionali potrebbero diventare protagoniste. Il cielo senza Luna permetterà di vedere circa 25 meteore all’ora, anche se piuttosto deboli. Per un’osservazione ottimale, conviene allontanarsi dalle luci delle città e scegliere un luogo con cielo libero verso Sud, poiché il radiante – il punto da cui sembrano provenire le meteore – si trova basso sull’orizzonte australe nell’emisfero Nord. Lo sciame ha inoltre un picco “largo”, quindi sarà possibile vedere meteore anche nelle sere successive.

Alfa Capricornidi, poche ma spettacolari

Le Alfa Capricornidi sono un piccolo sciame meteorico, attivo dal 12 luglio fino al 12 agosto, con una media di circa 5 meteore all’ora. Poche, ma degne di nota: spesso si manifestano come brillanti “bolidi”, meteore particolarmente luminose che possono lasciare scie spettacolari. Anche se numericamente non paragonabili agli altri sciami, le Alfa Capricornidi contribuiscono a rendere più vario e suggestivo lo spettacolo celeste di fine luglio.

Perseidi: lo sciame più atteso dell’estate

Le Perseidi, famose per il loro alto numero di meteore e per la spettacolarità dei “desideri d’agosto”, sono già attive dal 17 luglio e continueranno fino al 23 agosto. Tuttavia, quest’anno la Luna Piena prevista intorno al picco renderà difficile vedere le meteore più deboli: solo le più brillanti riusciranno a illuminare il chiarore del cielo. Per questo motivo, le ultime notti di luglio e i primi giorni di agosto rappresentano un’ottima occasione per osservare qualche meteora Perseide, quando si potranno contare tra 5 e 15 meteore all’ora.

Come osservare al meglio una pioggia di meteore

Per godersi appieno lo spettacolo è necessario:

Allontanarsi dalle luci cittadine e scegliere un luogo buio;

Controllare le previsioni meteo per assicurarsi che il cielo sia sereno;

Osservare a occhio nudo: telescopi e binocoli hanno un campo visivo troppo stretto;

Portare una coperta o una sdraio per stare comodi e guardare il cielo in relax;

Evitare di usare smartphone o altri schermi luminosi, che riducono l’adattamento dell’occhio al buio;

Vestirsi adeguatamente, portare repellente per insetti e qualche snack.

Preparandosi in questo modo, la notte in arrivo promette emozioni indimenticabili: un incontro ravvicinato con la bellezza del cielo estivo, tra desideri e scie luminose.