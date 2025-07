Notte delle Stelle: messaggi verso Titano e Vega nel nuovo lancio di Star Bottle

MeteoWeb

Il prossimo 10 agosto, nella suggestiva cornice della Notte delle Stelle, Star Bottle tornerà a sorprendere con un nuovo lancio cosmico. Dopo il successo del 2024, l’iniziativa amplia gli orizzonti: oltre alla Via Lattea, i messaggi dei partecipanti potranno raggiungere due nuove e affascinanti destinazioni, Titano e Vega. Titano, la più grande luna di Saturno, cattura l’immaginazione per la sua atmosfera densa di azoto e il misterioso “ciclo del metano”, che crea veri e propri fiumi, laghi e piogge di metano liquido. Sotto la sua superficie potrebbe celarsi un oceano d’acqua liquida, alimentando le speranze di scoprire forme di vita. Vega, invece, è la seconda stella più brillante dell’emisfero boreale, distante appena 26 anni luce: un viaggio cosmico che potrebbe concludersi entro la vita di chi invia il messaggio. Stella protagonista del Tanabata, la festa orientale dei desideri, Vega unisce scienza e mito in un simbolo di connessione e speranza.

Attraverso il sistema M3SAT/Telespazio, testi, immagini e video viaggeranno nello Spazio, accompagnati da un certificato ufficiale. Un’occasione unica per trasformare un pensiero in un frammento d’eternità.

Domenico Zambarelli, responsabile del progetto Star Bottle, dichiara: “L’annuncio di queste due nuove destinazioni rappresenta un passo fondamentale nella nostra missione di democratizzare l’accesso alla comunicazione spaziale. Titano e Vega non sono solo coordinate celesti, ma simboli del desiderio di esplorare e connettersi con altri mondi. Con Star Bottle vogliamo continuare a ispirare tutti noi per divulgare, messaggio dopo messaggio, il nostro amore verso lo Spazio“.