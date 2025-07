Nucleare, Microsoft e un laboratorio USA insieme per accelerare le autorizzazioni con l’IA

MeteoWeb

Microsoft e un laboratorio nazionale statunitense hanno dichiarato di collaborare per valutare come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata per accelerare il processo di compilazione dei documenti necessari per ottenere i permessi per nuove centrali nucleari. Microsoft e l’Idaho National Laboratory (INL) hanno spiegato che sfrutteranno la tecnologia di intelligenza artificiale di Microsoft per generare report di analisi ingegneristica e di sicurezza, parte integrante del processo di richiesta di permessi di costruzione e licenze operative per gli impianti nucleari negli USA. I sistemi di intelligenza artificiale, addestrati su un’enorme quantità di applicazioni storiche di successo, estrarranno i dati dagli studi e li compileranno in applicazioni complesse che si estendono su centinaia di pagine.

“È stato creato per essere perfezionato dall’uomo, quindi un essere umano può esaminare ciascuna delle sezioni e, se necessario, modificarle manualmente o con l’aiuto dell’intelligenza artificiale: dipende davvero dall’uomo”, ha dichiarato Nelli Babayan, direttore dell’intelligenza artificiale per gli affari civili federali di Microsoft.

La mossa arriva dopo che il presidente americano Donald Trump a maggio ha firmato degli ordini esecutivi per accelerare il processo di autorizzazione per le nuove centrali nucleari, con l’obiettivo di ridurre quello che spesso è un processo pluriennale a soli 18 mesi, dato che i data center basati sull’intelligenza artificiale creano una domanda di energia in forte crescita. “La tecnologia potrebbe anche contribuire a spremere più energia dagli impianti nucleari esistenti”, ha affermato Scott Ferrara, vicedirettore divisione sicurezza nucleare e ricerca normativa dell’INL. Gli impianti nucleari esistenti devono presentare una valutazione su come potrebbero aumentare la produzione di energia e richiedere una modifica alla loro licenza operativa. “Esiste già una mole di dati relativi a circa 82 ammodernamenti già effettuati, e possono semplicemente attingere a tali dati e contribuire alla generazione della richiesta di modifica della licenza”, ha concluso Ferrara.