Nucleare, Pichetto accelera: “parere entro luglio e ddl in Parlamento a settembre”

Per quanto riguarda il tempi del ddl delega sul nucleare, “dagli elementi che ho, dovrebbe entro il mese chiudersi con il parere della Conferenza unificata e poi immediatamente trasmesso al Parlamento che calendarizzerà, poi, naturalmente, al mese di settembre alla ripresa”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine del convegno ‘Energia: le politiche Ue per rilanciare la competitività industriale e ridurre i costi per le famiglie’, oggi a Roma. Il provvedimento sul “gas release è un decreto ministeriale, quindi andrà avanti con un’azione del ministero che chiudo prima della pausa estiva”, conclude Pichetto.