Nucleare, Pichetto: “non abbiamo alternative per avere più energia”

“L’unico percorso che in questo momento la tecnologia ci offre è quello di un nuovo nucleare a partire dal prossimo dicembre“: è quanto ha spiegato il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, in occasione della presentazione del documentario “La transizione possibile” all’Auditorium del GSE spiegando che bisogna “creare una produzione di energia pulita e di continuità a fianco dell’idroelettrico“.

“A me piace è sempre piaciuto vedere le pale eoliche ma bisogna andare anche a vedere dove le collochiamo. Abbiamo un territorio per due terzi montano e collinare e le pianure sono agricole quindi anche lì alcune valutazioni sul fotovoltaico possono essere fatte con equilibrio“, ha affermato il ministro. Il nucleare è, per Pichetto, “l’unico percorso sul quale si sta indirizzando tutto il mondo“. “Anche coloro che avevano fatto per ragioni ideologiche scelte di altro tipo fino a poco tempo fa, le stanno rivedendo, a partire dalla Spagna“, ha aggiunto. “Quindi il futuro è in quel senso, naturalmente con modelli di impianti completamente diversi. È davvero un passo avanti della tecnologia, un altro strumento rispetto al passato“, ha concluso il Ministro.