Nucleare, Pichetto: “unica strada per rimanere tra i Paesi ricchi”

“Quando mi chiedono quando avremo il nucleare in Italia rispondo che se lo chiedete a me, io direi dopodomani, ma in sostanza i vari esperti mi dicono alla fine di questo decennio, inizio del prossimo decennio“: è quanto ha affermato Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica durante l’evento “#NucleareFuturo. Una energia sostenibile per lo sviluppo del mix energetico nazionale“, organizzato da Confindustria. “Abbiamo solo quel percorso se vogliamo rimanere tra i Paesi ricchi, come Paese che ha un terzo del Pil in esportazioni e gioca la partita tra i primi 10 Paesi del mondo“. Se invece vogliamo fare scelte diverse, ha concluso il Ministro, “vorrà dire che io ritorno indietro a due generazioni“. “Questa è la sostanza che dobbiamo portare avanti adesso, con un confronto continuo e con responsabilità“.