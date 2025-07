Nucleare, Urso: “verso mini reattori per ridurre costi energia”

MeteoWeb

“Il governo di Giorgia Meloni ha presentato in Parlamento un disegno di legge per consentire di realizzare nel Paese i reattori nucleari di nuova generazione, gli Small Reactor, puliti e sicuri, che poi possono essere collocati laddove le industrie, i distretti europei italiani intendono farlo, ovviamente nel rispetto delle norme sanitarie e ambientali. E nel contempo abbiamo realizzato una newco guidata da Enel, con altri pubblici soggetti, quali Ansaldo nucleare energia, per studiare la tecnologia migliore del nucleare di terza generazione”. Il ministro per le Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, ricorda le iniziative in campo per il nucleare, in particolare per quello di terza generazione, “per poi realizzare i reattori in un sito produttivo industriale nel nostro Paese, assolutamente necessario per ridurre i costi dell’ energia , fornire quello che serve alle nostre imprese e rendere autonomo il nostro paese, la nostra Europa, dalla dipendenza energetica dall’estero”. Un’autonomia che passa “attraverso un mix pienamente sostenibile fatto da energie rinnovabili, tutta quella che è possibile sviluppare nel nostro Paese, e di energia nucleare che è l’unica che può garantire continuità”.