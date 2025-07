Numerosi incendi in Abruzzo: mezzi aerei in azione | FOTO

MeteoWeb

Giornata particolarmente impegnativa per il sistema di Protezione Civile dell’Abruzzo a causa dei numerosi incendi che stanno interessando diverse aree del territorio, complice il caldo che persiste su tutta la regione. Un incendio si è sviluppato nelle vicinanze dell’abitato di Capestrano, dove stanno operando sul campo squadre della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco; in azione anche due elicotteri, uno della Regione Abruzzo e uno dei Vigili del Fuoco. Le fiamme si stanno avvicinando alle abitazioni, ma per il momento non è stata disposta evacuazione, anche se molti residenti si sono precipitati in strada. Per accertare la natura dell’incendio sono in corso le indagini dei Carabinieri della compagnia di Sulmona.

Preoccupazione anche nella periferia est dell’Aquila, tra le frazioni di Sant’Elia e Bazzano, dove si è sviluppato un incendio di sterpaglie in una zona collinare, al momento sotto stretto monitoraggio per evitare l’avvicinamento alle abitazioni.

La situazione è sotto sorveglianza anche nella Marsica, dove due distinti incendi stanno interessando l’area: il primo nella zona industriale di Avezzano, l’altro in prossimità del centro abitato di Antrosano, località già colpita ieri da un incendio che aveva interessato un capannone.

Infine, un altro fronte attivo è stato segnalato a Rocca San Giovanni, località del comune di Celano, dove stanno intervenendo le squadre a terra per contenere l’avanzata delle fiamme.

La Protezione Civile regionale invita i cittadini alla massima prudenza e a segnalare tempestivamente qualsiasi focolaio attivo, evitando comportamenti a rischio che possano innescare o aggravare situazioni già critiche.